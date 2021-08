Artuur Peters wordt tweede in B-finale en eindigt zo uiteindelijk op de tiende plaats op de Olympische Spelen

Ook Artuur Peters kwam deze nacht in actie op de Olympische Spelen in het kanovaren. Net zoals Hermien Peters en Lize Broekx raakte Peters niet door de halve finales en in de B-finale eindigde hij uiteindelijk op de tweede plaats.

Niet alleen Hermien Peters en Lize Broekx kwamen in actie in het kajakken vannacht, want ook Artuur Peters werkte zijn halve finale en eventuele finale af. Net zoals het kajakduo kon ook Artuur Peters zich niet plaatsen voor de finale. Hij werd vijfde, terwijl enkel de beste vier zich konden plaatsen voor de finale. De B-finale dus voor Peters en in de B-finale moest Artuur Peters uiteindelijk tevreden zijn met de tweede plaats, waardoor onze landgenoot in totaal op de tiende plaats is geëindigd op de Olympische Spelen.