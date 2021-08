Hermien Peters en Lize Broekx winnen B-finale en eindigen zo uiteindelijk op negende plaats

Hermien Peters en Lize Broekx zijn er deze nacht niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale. Onze landgenotes haalden het wel in de B-finale, waardoor ze uiteindelijk op de negende plaats konden eindigen.

Het was een belangrijke nacht voor Hermien Peters en Lize Broekx, want ze werkten hun halve finale en eventuele finale af in het kajakken. Ze slaagden er niet in om zich te plaatsen voor de finale, waardoor ze in de B-finale terecht kwamen.

Daar deed het kajakduo het wel goed. Ze wonnen de B-finale, waardoor Hermien Peters en Lize Broekx zo op de negende plaats eindigen op de Olympische Spelen.