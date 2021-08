Hoe deden onze landgenoten het deze ochtend op de Olympische Spelen? Finale voor Red Lions, ook goede prestaties in atletiek

De voorbije nacht en ochtend kwamen verschillende landgenoten in actie op de Olympische Spelen. Zo konden onder meer de Red Lions zich plaatsen voor de finale, terwijl Robin Vanderbemden (200 meter) en Ismael Debjani (1.500 meter) zich konden plaatsen voor de halve finales.

Er was de voorbije nacht opnieuw heel wat te beleven op de Olympische Spelen. Zo hebben de Red Lions zich kunnen plaatsen voor de finale na een 5-2 overwinning tegen India. Alexander Hendrickx was de grote man met drie doelpunten.

Ook in het atletiek waren er goede prestaties. Zo hebben Robin Vanderbemden (200 meter) en Ismael Debjani (1.500 meter) zich kunnen plaatsen voor de halve finales in hun discipline. Vanderbemden had de derde tijd in zijn reeks, terwijl Debjani zijn reeks kon winnen.

Tenslotte stond er ook kajak op het programma. Zowel het duo Hermien Peters en Lize Broekx als Artuur Peters waren er niet in geslaagd om de finale te halen. Hermien Peters en Lize Broekx wonnen wel hun B-finale, waardoor ze op de negende plaats waren geëindigd. Artuur Peters werd tweede in de B-finale en dus tiende in het algemeen.