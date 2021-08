Welke Belgen komen vannacht en morgen in actie op de Olympische Spelen? Thiam begint aan zevenkamp, Belgian Cats staan voor kwartfinale

Ook komende nacht en woensdag komen er heel wat landgenoten in actie op de Olympische Spelen. Zo is het onder meer uitkijken naar Nafi Thiam, want onze landgenote komt in actie op de zevenkamp.

Vannacht beginnen de Olympische Spelen voor Nafi Thiam. Onze landgenote zal namelijk beginnen aan de zevenkamp. Ook Noor Vidts zal voor ons land in actie komen op de zevenkamp op de Spelen. Zij beginnen eraan om 2u35. Nog in de atletiek komt ook Thomas Van Der Plaetsen aan bod. Hij neemt deel aan de tienkamp en zal vannacht vanaf 2u al te zien zijn op de Olympische Spelen. Daarnaast is het ook uitkijken naar de Belgian Cats. Zij staan namelijk voor een belangrijke kwartfinale tegen Japan. Bij een nederlaag is het toernooi namelijk voorbij. De Belgian Cats spelen om 10u20 Belgische tijd. Opnieuw naar vannacht dan, waar Hermien Peters en Lize Broekx in het kajak te zien zullen zijn. Zij nemen deel aan de reeksen en de eventuele kwartfinales in de K1 500m. In het golf zal Manon De Roey dan weer te zien zijn in haar eerste ronde. Morgenmiddag komen nog enkele landgenoten in actie. Zo staat de finale in het jumping op het programma en daarin zijn drie Belgen te zien. Zo hebben Niels Bruynseels, Jerome Guéry en Gregory Wathelet zich kunnen plaatsen voor de finale. Tenslotte is er opnieuw atletiek, want de halve finales op de 1.500 meter worden om 12u12 afgewerkt bij de vrouwen. Daar zal Elise Vanderelst proberen een ticket binnen te halen voor de finale.