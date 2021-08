Gouden Nina Derwael terug in het land: "Genieten van de familie en gewoon thuis zijn"

Olympisch kampioen Nina Derwael is woensdag op de luchthaven van Zaventem geland. Ze pakte goud op de brug met ongelijke leggers.

Derwael was duidelijk onder de indruk van alle aandacht die ze kreeg. "Ik heb nog nooit zo veel microfoons rond me gehad. Dit is heel overweldigend. Het begint meer en meer door te dringen wat ik gepresteerd heb. Ik heb ook bijzonder veel berichtjes gekregen”, klonk het.

De aandacht voor de prestaties van Derwael waren bijzonder groot. Meer dan 1,4 miljoen Belgen volgden de finale op de brug. Derwael gaat nu wat rust nemen en weet wat ze allemaal wil doen.

"Mijn familie heb ik wel een kleine maand niet gezien, al die emoties heb ik niet met hen kunnen delen. Ik heb hen echt wel gemist op de Spelen. Al sinds de kwalificaties wachtte ik om hen een knuffel te geven. Ik ben blij dat ik terug hier ben en kijk uit naar alles wat op me af zal komen vandaag. Maar eerst en vooral wil ik nu genieten van mijn familie en gewoon thuis zijn. En daarna is het tijd voor fysieke en mentale rust. Ik ben heel blij, maar ook moe na het wegvloeien van de adrenaline.”

Vanavond om 19 uur wordt Derwael in haar Sint-Truiden in de bloemetjes gezet. Daarna vliegt ze per helikopter naar Oostende voor de talkshow 'Van hier tot in Tokio' op Eén.