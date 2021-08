Hoe deden onze landgenoten het deze ochtend op de Olympische Spelen? Nafi Thiam voorlopig aan de leiding, knappe vierde plaats voor Noor Vidts

Vannacht waren al enkele landgenoten aan het werk op de Olympische Spelen. Zo kwamen onder meer Nafi Thiam en Noor Vidts in actie op de zevenkamp. Na twee onderdelen doen ze het allebei uitstekend.

Nafi Thiam staat zelfs aan de leiding in het klassement. Ze stond nog vijftiende na de 100 meter horden, maar het hoogspringen wist ze overtuigend te winnen. Noor Vidts doet het ook uitstekend met een knappe vierde plaats.

Voor Thomas Van der Plaetsen zitten de Spelen er al op. Ook Van der Plaetsen begon niet slecht aan zijn discipline, de tienkamp, met een sterke prestatie op de 100 meter. In het verspringen liep het echter mis, want Van der Plaetsen heeft daar een hamstringblessure opgelopen. Hij werd weggebracht met een rolstoel.

In het kajakken waren Hermien Peters en Lize Broekx aan de beurt in de K1 500m. Peters wist haar reeks te winnen en kon zich zo plaatsen voor de halve finales, terwijl Broekx een herkansing nodig had om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

Tenslotte stond er ook nog golf op het programma. Daarin kwam Manon de Roey aan bod en onze landgenote deed het lang niet slecht. Na de eerste ronde staat ze op par en daarmee volgt ze op de 23ste plaats.