Kajak: Hermien Peters wint haar reeks en plaatst zich voor halve finales

Nadat Hermien Peters eerder al met Lize Broekx deelnam als duo aan de Olympische Spelen, is het nu de beurt aan de individuele prestaties. Daarbij maakte Peters alvast een goede beurt in haar reeks.

Onze landgenote neemt deel aan de in de K1 500m en ze kon haar reeks namelijk op haar naam zetten.Daardoor kon ze zich dus vlot plaatsen voor de halve finales op de Olympische Spelen.

De halve finales van de K1 500m vinden morgen plaats. Peters hoopt daarin beter te doen dan in haar halve finale met Broekx op de K2 500m, want daar werden ze uitgeschakeld in de halve finale. Uiteindelijk won het duo wel nog de B-finale en eindigden ze zo op de negende plaats.