Olympische atleten opgeschrikt door aardbeving aan de kust van Japan

De Olympische Spelen zijn volop aan de gang, maar In de vroege ochtend Japanse tijd zou er een aardbeving hebben plaatsgevonden aan de kust van Japan. Het was voelbaar tot in Tokio.

Rond middernacht Belgische tijd zou er in Japan een aardbeving geweest zijn. Dat was dus in de vroege ochtend in Japan. Het was een aardbeving met een kracht van 6.0 op de schaal van Richter.

Ook de Olympische atleten zouden daardoor opgeschrikt zijn, want volgens Sporza was de aardbeving voelbaar tot in Tokio. Er zijn gelukkig wel geen gewonden gevallen.