Ook Lize Broekx naar halve finales in het kajak, maar ze had er wel herkansingen voor nodig

Net zoals Hermien Peters heeft ook Lize Broekx zich op individueel vlak kunnen plaaten voor de halve finales. In de K1 500m had Broekx wel een herkansing nodig om zich te kunnen plaatsen voor de volgende.

Lize Broekx kende een moeilijke start in haar reeks en ze kreeg het ook niet meer rechtgezet. Ze besloot om haar krachten te sparen voor de herkansing en eindigde uiteindelijk als laatste in haar reeks.

Via de herkansing kreeg Broekx dus nog één kans om zich te plaatsen voor de halve finales en daar slaagde ze ook in. Ze werd tweede, waardoor ze, net als Hermien Peters, morgen in de halve finales te zien zal zijn.