📷 IN BEELD: Gouden loper, jonge turnsters en zelfs stukje zingen: dit was de huldiging van Gouden Nina Derwael

Onze Gouden Nina Derwael is terug in het land en dat moest gevierd worden. Er vond een huldiging plaats in haar thuisstad Sint-Truiden om de kersverse olympische kampioene aan de brug met ongelijke leggers te eren. Derwael genoot met volle teugen.

Plaats van het gebeuren was de Grote Markt in Sint-Truiden, waar een podium stond opgesteld voor een ceremonie van een half uurtje. Dit moment om Derwael te eren bracht aardig wat Truienaars en andere fans op de been.

Een eerste aspect dat deed denken aan de olympische titel van Derwael was de gouden loper die gelegd was. Daarop konden de jonge turnsters van de turnclub van Hasselt hun kunnen tonen. Ook voor Derwael is het ooit allemaal begonnen in Hasselt. Zij deelde uiteraard met veel plezier handtekeningen uit aan haar jongste fans.

Vervolgens was het tijd voor de olympische kampioene om van op het podium de menigte te groeten en uiteraard die prachtige gouden medaille nog eens te showen. En het zou geen huldiging zijn als er geen cadeautjes aan te pas kwamen.

Er was echt wel reden tot feesten. Toen zangeres Camille, een goede vriendin van Derwael, opdook, kreeg ook de olympische kampioene aan de brug met ongelijke leggers een microfoon in de hand en begon ze prompt een stukje mee te zingen. Een amusante afsluiter van de huldiging.