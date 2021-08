Hermien Peters ligt lange tijd op medaillekoers maar haalt het net niet!

Hermien Peters had een verrassende medaillewinnares kunnen worden voor België op de Olympische Spelen. In de K1 500 meter deed ze het uitstekend en behoorde de kajakster lange tijd bij de beste drie. Het werd uiteindelijk de zesde plaats.

Peters lag in haar halve finale constant in derde positie, maar hield het beste voor het einde. Ze pakte nog uit met een stevige slotspurt, waardoor ze een knappe tweede plaats behaalde. Dat was meer dan goed genoeg voor een plaats in de finale.

EVEN DROMEN

Lize Broekx kwam in haar halve finale niet verder dan de vijfde plaats. Voor haar restte enkel nog het varen van de C-finale. Peters mocht zich dus opmaken voor de A-finale en schoot daarin stevig uit de startblokken. Daardoor mocht ze even dromen van een medaille.

Dat bleek dan toch te hoog gegrepen: het laatste stuk van de wedstrijd was er teveel aan voor Peters. Ze zakte nog terug naar een zesde plaats, maar kan terugblikken op een erg fraaie race.