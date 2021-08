Ons land heeft geschiedenis geschreven op de Olympische Spelen: voor het eerst in 70 jaar twee gouden medailles op één dag voor België

Donderdag 5 augustus 2021 zal voor altijd een mooie dag zijn in de sportgeschiedenis van ons land. We zijn er namelijk in geslaagd om vandaag twee gouden medailles te behalen op de Olympische Spelen. Het is al 70 jaar geleden dat ons land daar in geslaagd was.

De Red Lions en Nafi Thiam hebben vandaag geschiedenis geschreven voor ons land. Het is namelijk voor de eerste keer in 70 jaar dat België twee gouden medailles op één dag kan behalen op de Olympische Spelen. De Red Lions waren eerst aan zet. Zoals u HIER kan lezen, werd het een enorm spannende wedstrijd tusen onze nationale ploeg bij de mannen en Australië. Uiteindelijk moest een Shoot-Out over de overwinning beslissen en daarin haalden de Red Lions het met 3-2. Daarna was het de beurt aan Nafi Thiam. Zij moest enkel de Nederlandse Vetter nog in de gaten houden op de 800 meter, het laatste onderdeel van de zevenkamp. Ze kon Vetter achter zich houden en zo werd Thiam voor de tweede keer op rij Olympisch kampioen op de zevenkamp. Een schitterende prestatie. Ook Noor Vidts werkte trouwens een sterke zevenkamp af met een knappe vierde plaats in het eindklassement. U kan alles over de 800 meter op de zevenkamp HIER terugvinden.