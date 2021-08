Olympische turnsters laten WK van oktober aan zich voorbijgaan

Het Belgische viertal dat voor Team Belgium op de Olympische Spelen turnde, trekt niet naar het WK midden oktober.

Na anderhalf jaar zware voorbereidingen op de Olympische Spelen zullen de Belgische turnsters niet te zien zijn op het WK.

Dat vindt midden oktober plaats in Japan. Nina Derwael, Jutta Verkest, Lisa Vaelen en Maellyse Brassart kiezen voor rust.

Ook andere Belgische turnsters komen er normaal niet in actie. Het evenement kent een ongunstige timing. Grote doel is het EK in Duitsland in augustus van volgend jaar. Meteen al een selectie voor Parijs 2024.