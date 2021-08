Luca Brecel plaatst zich vlot voor 1/16e finales op British Open

In de British Open heeft Luca Brecel zich kunnen plaatsen voor de 1/16e finales. Nadat hij het in de eerste ronde had gehaald van Barry Hawkins, moest in de tweede ronde Zhao Jianbo eraan geloven.

Nadat Luca Brecel het in de eerste ronde van Barry Hawkins haalde met 3-2 moest hij het in de tweede ronde opnemen tegen Zhao Jianbo. Brecel maakte een goede indruk en won uiteindelijk met 3-1. Onze landgenoot heeft zich dus kunnen plaatsen voor de 1/16e finales van de British Open. Daarin neemt Brecel het op tegen een thuisspeler, want hij komt uit tegen de Engelsman Hammad Miah.