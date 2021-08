Ironman van Hawaï wordt opnieuw verschoven naar latere datum

De Ironman van Hawaï was voorzien op 9 oktober, maar wordt verschoven naar een latere datum omwille van de coronapandemie.

De organisatie van de Ironman in Hawaï, de meest legendarische triatlon ter wereld, moet het evenement noodgedwongen verplaatsen.

De editie van 2019 was voorlopig de laatste die kon plaatsvinden. Het aantal coronabesmettingen op het eiland Kona ligt momenteel op het hoogste punt sinds de uitbraak van de pandemie. "Dit is niet het nieuws dat we graag mededelen, maar de huidige situatie is een te groot risico voor de atleten en voor iedereen die betrokken is bij de organisatie", klinkt het.

De Ironman zou normaal gezien plaatsvinden op 9 oktober, die wordt verschoven naar 5 februari 2022.