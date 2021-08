Brit neemt revanche voor zijn landgenoot: de British Open van Luca Brecel eindigt in de derde ronde

De British Open zit erop voor Luca Brecel. De derde ronde werd het eindstation: de Brit Miah schakelde Brecel uit. In zijn eerste ronde had Brecel nog van de Brit Hawkins gewonnen. Die kon op zijn landgenoot Miah rekenen om revanche te nemen.

Met twee prima overwinningen had Brecel zich verzekerd van een plek in de derde ronde op de British Open. Daarin stond een stek in de achtste finales op het spel. Brecel grijpt daar naast, want Hammad Miah verkeerde in een begenadigde dag.

Nadat Miah al het eerste frame had gewonnen, speelde hij in het tweede frame een 83 break weg. Brecel 2-0 achter dus en met de rug tegen de muur. Het volgende frame was wel voor de Belg. Opnieuw spanning dus, maar Miah haalde vervolgens de winst binnen met 3-1.