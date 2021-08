Na net geen medaille op Spelen lukt het wel in de WK-stand: Van Riel is vice-wereldkampioen in het triatlon

Als iemand een WK-medaille gegund was, dan wel Marten Van Riel. Op de Spelen was de Belg vierde in het triatlon, in het WK deed hij een paar posities beter. De beslissing van het WK op de korte afstand viel in de Grand Final in Edmonton.

Van Riel begon in Edmonton op een derde plaats in de WK-stand en kwam met een vroeg offensief op de proppen. Een ultieme poging om alsnog wereldkampioen te worden, maar dat was iets te hoog gegrepen. Olympisch kampioen Blummenfelt kwam immers terug aansluiten. Blummenfelt klopte Van Riel ook nog in een nipte sprint om de overwinning in Edmonton. Dankzij zijn tweede plaats wipt Van Riel wel nog over Yee naar de tweede plaats in de WK-stand. Van Riel mag zich vanaf heden dus vice-wereldkampioen noemen. DE DUBBEL Blummenfelt heeft na de olympische titel dus nu ook de wereldtitel te pakken. Flora Duffy veroverde die 'dubbel' ook bij de vrouwen.