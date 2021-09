🎥 📷 Amper 18-jarige bokster sterft na zware klap op hoofd

De 18-jarige Mexicaanse bokster Jeanette Zacarias Zapata is vijf dagen na een gevecht overleden.

Donderdag bezweek de Mexicaanse nadat ze in een duel op zaterdag tegen de 31-jarige Canadese Marie-Pier Houle in Montreal een zware klap tegen het hoofd had opgelopen. Dat laat bokspromotor Yvon Michel.

"Het is met diepe droefenis en verdriet dat we van een familielid hebben vernomen dat Jeanette Zacarias Zapata deze middag is overleden", klonk het bij de bokspromotor.

De Mexicaanse kreeg in de ring stuiptrekkingen. In het ziekenhuis werd ze in een kunstmatige coma gebracht, maar de verwondingen waren te erg.

Haar tegenstandster reageerde geschokt op het overlijden. "Boksen draagt veel risico's en gevaren in zich. Dit is ons werk en onze passie. Nooit is het de intentie dat ik een van mijn opponenten serieus verwond."

#Boxeo This is Jeanette Zacarias Zapata, an 18 year old professional boxer from Mexico. She needs our prayers as she is fighting for her life in Canada after her fight against Marie-Pier Houle.

Take a moment today to pray for this young girl who is in critical conditions.



— El Rey (@Mandyreydelbox) August 29, 2021