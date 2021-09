Olympisch zwemkampioene is met coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen

Slecht nieuws voor Madison Wilson. De Australische zwemster, die op de Olympische Spelen in Tokio nog een gouden medaille kon behalen op de 4x100 meter vrije slag, is namelijk in het ziekenhuis opgenomen met een coronabesmetting.

Madison Wilson is een bekende naam in het zwemmen. Zo won ze in Tokio een gouden medaille op de 4x100 meter vrije slag en ook op de vorige Olympische Spelen in Rio de Janeiro was Wilson goed voor goud.