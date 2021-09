Anthony Joshua is 4 bokstitels kwijt aan Oekraïner Usyk en ziet gevecht van 200 miljoen in rook opgaan

Anthony Joshua heeft zaterdagavond een verrassende nederlaag geleden tegen de Oekraïner Usyk en is daardoor zijn bokstitels kwijt.

Joshua bekampte Usyk in het Tottenham Hotspur Stadium voor de ogen van 66.000 supporters en zat in de laatste ronde tegen het canvas. K.O. ging Joshua niet maar de jury was unaniem in zijn beslissing: 117-112, 116-112, 115-113.

Usyk verraste vriend en vijand, het was nog maar zijn derde gewicht bij de zwaargewichten maar was in het verleden wel wereldkampione een gewichtsklasse lager. Toch werd niet verwacht dat Anthony Joshua zich zou laten verrassen door de Oekraïner.

Het is voor de Brit pas zijn 2e nederlaag in 26 duel maar gaf achteraf mee "niet te zullen huilen in een hoekje".

Voor de financiën van Fury heeft deze nederlaag wel grote gevolgen want een gevecht tussen Tyson Fury, een andere wereldkampioen, drong zich op en zou binnen enkele maanden plaatsvinden in het Midden-Oosten. Beide boksers zoudn zo'n 200 miljoen euro kunnen bijschrijven op de rekening na het gevecht, maar dat gaat nu dus niet meer door.