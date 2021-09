Yves Kieffer en Marjorie Heuls gaan door als hoofdcoaches van Gymfed

De Franse topcoaches Yves Kieffer en Marjorie Heuls blijven aan de slag bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen.

Het tweetal is al sinds 2009 bezig. "Zowel vanuit Gymfed als vanuit de coaches bleek de wens te bestaan om samen in een high performance-sfeer verder te werken. We engageren ons dan ook om alvast tot en met de Spelen van Parijs 2024 de samenwerking verder te zetten", verklaart topsportmanager Tim Moriau dinsdag in een persbericht.

Na de Spelen vond een evaluatie plaats. "Yves en Marjorie hebben in de afgelopen jaren een bijzonder parcours met de gymnasten afgelegd. Ze tillen hun kunnen naar een hoger niveau, dat bewezen de topprestaties van onze gymnasten tijdens de Spelen in Tokio nog maar eens. We kijken ernaar uit dit parcours samen verder te zetten."