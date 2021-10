Geen podium voor Louis Croenen op 200 meter vrije slag in Berlijn: landgenoot eindigt op zevende plaats in finale

In Berlijn stond Louis Croenen zondagavond in de finale van de 200 meter vrije slag. Onze landgenoot kon echter geen potten breken, want hij moest uiteindelijk tevreden zijn met de zevende plaats.

Louis Croenen heeft niet kunnen verrassen in de finale van de 200 meter vrije slag in het Duitse Berlijn. Onze landgenoot zwom naar een goede tijd van 1 minuut, 45 seconden en 73 hondersten, maar het was niet genoeg voor een plaats op het podium. Croenen eindigde namelijk op de zevende plaats in de finale. De overwinning was volgens Sporza dan weer voor de Zuid-Afrikaan Matthew Sates. Hij haalde het voor de Australiër Kyle Chalmers en de Litouwer Danas Rapsys.