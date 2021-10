Slecht nieuws voor Belgische triatleet: seizoen afgelopen na gebroken elleboog

Slecht nieuws voor Marten Van Riel. Tijdens een training met zijn fiets kwam onze landgenoot namelijk ten val en daarbij heeft hij zijn elleboog gebroken. Zijn seizoen lijkt dus voorbij.

Marten Van Riel is aan een uitstekend seizoen bezig, maar zijn seizoen lijkt nu ook voorbij. Onze landgenoot heeft zijn elleboog gebroken na een val tijdens een training met zijn fiets. Hij laat het nieuws zelf op Instagram weten.

Ik denk dat 2021 voorbij is voor mij. Het was een geweldig jaar, maar het is wel teleurstellend dat het op deze manier moet eindigen. Een domme valpartij met mijn fiets heeft voor een gebroken elleboog gezorgd", aldus Van Riel op Instagram.