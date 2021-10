Geen medaille voor Matthias Casse op de Grand Slam van Parijs: onze landgenoot verloor de match om het brons

Matthias Casse is in het Judo de nummer één van de wereld in zijn gewichtsklasse, maar in de Grand Slam van Parijs blijft onze landgenoot wel met lege handen achter. Casse verloor namelijk de match om het brons.

Op de Olympische Spelen was Matthias Casse nog goed voor de bronzen medaille en ook op de Grand Slam in Parijs werd het al snel duidelijk dat brons het hoogst haalbare zou worden voor Casse. Onze landgenoot verloor namelijk in de kwartfinales. Deze keer kwam er echter geen medaille uit voor Casse, want in de kamp voor het brons verloor de nummer één van de wereld van de Japanner Sotaro Fujiwara. De Japanner haalde volgens Sporza het brons binnen met een waza-ari