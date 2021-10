Belgische Marokkaan Ben Saddik pakt naast de wereldtitel na titanengevecht tegen Nederlander Verhoeven

De Belgische Marokkaan Jamal Ben Saddik aasde op revanche vier jaar nadat hij de wereldtitel al een keertje misliep in een gevecht met Rico Verhoeven. Door een spuwincident liepen de gemoederen tussen de twee hoog op. Ook deze keer haalde Verhoeven het.

Maar dat ging niet zonder slag of stoot, want Ben Saddik maakte er een zinderend gevecht van. Ben Saddik ging vooral voortvarend van start en gaf in het begin de indruk dat die revanche er wel degelijk kon komen. Verhoeven baande zich nadien een weg terug in de kamp om de wereldtitel bij de zwaargewichten.

Rico Verhoeven deed meer dan dat: hij trok het pleit naar zich toe met een technische knock-out in de vierde ronde. Opnieuw een 'belt' voor de Nederlander, Ben Saddik moet zich troosten met de wetenschap dat hij ook een aantal ferme klappen uitgedeeld heeft.

De Antwerpenaar riep Verhoeven ook op via sociale media om de strijdbijl nu te begraven en het voortaan sportief te houden.