Kim Meylemans maakt indruk in tweede afdaling in Peking: niemand ging sneller dan onze landgenote

Vanaf 4 februari staan de Olympische Winterspelen op het programma. Uiteraard zijn de deelnemers al volop in de weer met de trainingen voor het grote evenement. Zo konden de skeletonatleten in Peking deelnemen aan een testwedstrijd.

In Peking is er namelijk een gloednieuwe skeletonpiste en de atleten wilden het uiteraard maar al te graag eens uittesten. Ook Kim Meylemans was er bij en zij maakte indruk in de tweede afdaling, want niemand was sneller dan onze landgenote.

In de eerste afdaling deed Meylemans het wel minder goed. Ze had toen volgens Sporza pas de 21e tijd en daardoor eindigde ze in het klassement op een 11e plaats. De overwinning was voor de Duitse Tina Hermann.