België al zeker van halve finales op EK Korfbal na mooie overwinning tegen Duitsland

De Belgian Diamonds hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het EK Korfbal vlot kunnen winnen. De nationale ploeg haalde het met 23-7 van Duitsland en is zo al zeker van een plaats in de halve finales.

Na een vlotte 23-5 overwinning tegen Tsjechië in de eerste wedstrijd, moest in de tweede groepswedstrijd Duitsland voor de bijl. De Belgian Diamonds wonnen namelijk ook zeer vlot, want deze keer werd het 23-7.

Aangezien Duitsland haar eerste groepswedstrijd kon winnen tegen Catalonië, is Belgïe nu alleen leider in haar groep en met nog één wedstrijd te gaan kunnen ze de kwalificatie niet meer ontlopen. De Belgian Diamonds zijn dus al zeker van een plaats in de halve finales.