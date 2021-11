Einde van carrière nog altijd niet in zicht: Delfine Persoon heeft een droom

Delfine Persoon heeft op haar 36ste nog altijd de nodige dromen in huis, zo liet ze na het boksgala van Izegem weten.

De meervoudige wereldkampioene won in Izegem met sprekend gemak van de Mexicaanse profbokser Beatriz Aguilar Jimenez. Na vijf ronden hielden ze het voor bekeken.

“Ik heb verstandig gebokst”, zei Persoon achteraf. “Er was een gewichtsverschil en ik snapte meteen dat het geen zin had om lijf aan lijf mee te gaan. Deze zege is een opsteker nadat ik het moeilijk had met het missen van de Spelen.”

Ze heeft dan ook de nodige dromen over een nieuwe titelkamp. “Ik kan het nog altijd niet van mij afzetten dat het land toen niet achter mij stond. Gelukkig doet het publiek dat wel nog altijd en ik hoop dat ik nu weer een stapje dichter sta bij een nieuwe titelkamp.”