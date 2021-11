🎥 Kampioenen in het baseball bekend: Atlanta Braves winnen World Series en Hoboken pakte de titel in België

De ontknoping van het baseballseizoen is een feit: de Atlanta Braves hebben de World Series, zoals de finale van de play-offs in de VS steeds genoemd wordt, gewonnen. Atlanta klopte Houston met 4-2. In België hadden de Hoboken Pioniers zich eerder al tot kampioen gekroond.

De Braves hebben voor de vierde keer de World Series gewonnen, nadat ze dit ook al deden in 1914, 1957 en 1995. Ze hadden in de play-offs al de Milwaukee Brewers en de LA Dodgers verslagen. Ook bij de Houston Astros ging Atlanta meteen met 2-6 winnen. In de volgende wedstrijd haalde Houston het met 7-2. Vervolgens speelde Atlanta drie keer na mekaar thuis. Het won twee matchen met 2-0 en 3-2 en verloor Game 5 met 5-9. Het trok met een 3-2-voorsprong dus naar Game 6 in Houston en haalde daar de bevrijdende vierde zege binnen met een klinkende 0-7. In België versloegen de Hoboken Pioneers de Brasschaat Braves met twee games tegen nul in de Belgian Series. In Brasschaat gingen de Pioneers winnen met 1-12. Hoboken kon de titel op eigen veld vieren na de tweede wedstrijd naar zich toe te trekken met 15-5.