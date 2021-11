Knappe prestatie van Thomas Pieters: landgenoot haalt overwinning binnen op Portugal Masters

Op de Portugal Masters heeft Thomas Pieters de eindzege op zak kunnen steken. Een sterke prestatie van onze landgenoot en daardoor schuift hij op naar de 29ste plaats in The Race to Dubai. Daardoor kan hij meedoen aan het DP World Tour Championship.

Thomas Pieters kan terugkijken op een uitstekend toernooi in Portugal. Zo won hij volgens Het Laatste Nieuws de Portugal Masters in 264 slagen, wat 19 onder par was. De eerste achtervolgers hadden twee slagen meer nodig. Nicolai Höjgaard, Lucas Bjerregaard en Matthieu Pavon eindigden zo samen op de tweede plaats. Door deze eindoverwinning is Pieters zeker van een plaats in de DP World Tour Championship, het laatste toernooi van het seizoen.