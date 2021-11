Neil Robertson trekt aan het langste eind in English Open na zeer spannende finale tegen John Higgins

Op de English Open is Neil Robertson met de eindzege gaan lopen. In een zeer spannende finale haalde Robertson het met 9-8 van John Higgins. Een mooie eindoverwinning dus voor Robertson.

In het Engelse Milton Keynes stond de afgelopen dagen de English Open op het programma in het Snooker. In de finale stonden met Neil Robertson en John Higgins twee zeer sterke speler tegenover elkaar.

Ze waren ook aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk trok Neil Robertson aan het langste eind. De Australiër haalde het nipt met 9-8 van de Schot. Neil Robertson is de nummer vier van de wereld in het Snooker.