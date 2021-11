Morgen start Grand Slam of Darts: Tegen wie neemt Mike De Decker het op in zijn eerste wedstrijd?

Vanaf morgen is het zo ver. Dan start met de Grand Slam of Darts een nieuw Dartstoernooi. De spelers zullen eerst wedstrijden in een groep moeten afwerken en de beste twee spelers van elke groep gaan door naar de volgende ronde.

Normaal gezien ging Dimitri Van den Bergh aan dit toernooi deelnemen, maar onze landgenoot heeft enkele dagen geleden alsnog zijn deelname moeten annuleren. Van den Bergh heeft namelijk positief getest op het coronavirus. Hij wordt vervangen door Chris Dobey. Wie wel van de partij is voor ons land, is Mike De Decker. De Belg zit wel niet in een eenvoudige groep, want hij moet het opnemen tegen de Schot Peter Wright, de Duitser Gabriel Clemens en de Engelse Fallon Sherrock. Gabriel Clemens De eerste wedstrijd van Mike De Decker staat morgenavond gepland. Dan speelt hij tegen Gabriel Clemens. Bij een overwinning speelt De Decker zondag tegen de winnaar van het duel Wright-Sherrock. Bij een nederlaag speelt hij tegen de verliezer.