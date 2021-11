Thomas Detry zakt weg in European Tour Dubai, Nicolas Colsaerts stijgt wel enkele plaatsen

In de European Tour Dubai werd vandaag de tweede ronde afgewerkt. Voor Thomas Detry werd het een mindere dag, want onze landgenoot is weggezakt naar de 70e plaats in het klassement. Colsaerts is wel enkele plaatsen opgeschoven.

Volgens Sporza haalde Detry de cut net niet. Zo stond hij na een ronde van 73 slagen op -4. Daarmee staat hij nu op de 70e plaats in het klassement. Nicolas Colsaerts is wel kunnen opschuiven in het klassement. Colsaerts haalde wel de cut met een score van -5. Daarmee is onze landgenoot opgeschoven van de 68e naar 57e plaats in het klassement. De leiding is voorlopig voor de Fransman Antoine Rozner.