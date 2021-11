Geen podium voor Bart Swings in massastart: landgenoot moet tevreden zijn met zesde plaats

Bart Swings is er niet in geslaagd om het podium te behalen in de massastart in de eerste wereldbekermanche van het seizoen. Onze landgenoot moest tevreden zijn met de zesde plaats.

De aanvallers kregen deze middag de vrije loop in de massastart. De sterren zoals onder meer Bart Swings keken volgens Sporza te veel naar elkaar en daardoor kwamen ze niet meer in het stuk voor in de eerste wereldbekermanche van het seizoen. Bart Swings moest daardoor uiteindelijk slechts tevreden zijn met de zesde plaats. Zelf had Swings ongetwijfeld meer verwacht van zijn massastart. Op de 1.500 meter eindigde Swings op de 13e plaats.