Kim Meylemans maakt indruk en haalt podium in Wereldbekermanche skeleton

Kim Meylemans heeft er een uitstekende wereldbekermanche opzitten in Innsbruck. Onze landgenote werd namelijk derde met een uitstekende tijd. De eerste plaats was voor Russische Nikitina.

In Innsbruck stond vandaag een wereldbekermanche op het programma in het skeleton. Het is een goede voorbereiding op de Olympische Winterspelen en onze landgenote Kim Meylemans maakte een sterke indruk.

Zo eindigde Meylemans op de derde plaats in Innsbruck. Ze was dertien seconden trager dan de Russische Elena Nikitina. De Nederlandse Kimberley Bos eindigde op de tweede plaats op tien seconden van Nikitina.