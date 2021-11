Knappe prestatie van Belgische turnsters: zilveren medaille op WK tumbling

In het Azerbeidzjaanse Bakoe vindt het WK tumbling plaats. De Belgische turnsters Tachina Peeters, Laura Vandevoorde, Louise Van Regenmortel en Sofie Rubbrecht hebben daar een knappe prestatie geleverd, want ze hebben de zilveren medaille beet.

Ze behaalden een mooie score van 98,400 punten, maar het was dus net niet genoeg voor de gouden medaille. De eerste plaats ging naar het Franse team, want zij behaalden 99,400 punten. De bronzen medaille was voor Groot-Brittannië.