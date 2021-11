Belgisch record kortebaan op de 200 meter vlinderslag is na 13 jaar nog eens verbroken na knappe prestatie Valentine Dumont

Op de International Swimming League in Eindhoven heeft Valentine Dumont een Belgisch record behaald op de kortebaan op de 200 meter vlinderslag. Ze zwom een pak sneller dan het record dat al 13 jaar op naam van Griet Buelens stond.

Valentine Dumont haalde in haar reeks op de kortebaan op de 200 meter vlinderslag slechts een zesde plaats in Eindhoven, maar onze landgenote was volgens Sporza wel goed voor een nieuw Belgisch record.

Zo zwom ze een tijd bij elkaar van 2 minuten, 7 seconden en 96 hondersten. Een pak sneller dan het vorige record van Griet Buelens. Zij haalde in 2008 het record met 2 minuten, 9 seconden en 16 hondersten.