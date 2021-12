Luca Brecel helemaal onder stoom en naar kwartfinales, ook Hamilton is geen partij

Luca Brecel is op dreef, zoveel is duidelijk. Op het UK Championship rijgt hij de zeges aan elkaar en nu is ook Anthony Hamilton geen probleem gebleken.

Nadat eerder Stephen Maguire met 6-0 naar huis werd gestuurd had Luca Brecel nu ook weinig erbarmen met Anthony Hamilton, het nummer 56 op de wereldranglijst. 6-1 Met twee breaks van 72 had Brecel meteen zijn visitekaartje afgegeven, op 4-0 kon Hamilton even een frame terugpakken. Daar bleef het bij: in geen tijd stond het 6-1 voor Brecel, die zo voor de derde keer in zijn carrière naar de kwartfinales van het UK Championship mag. Daarin wacht de Schot Anthony McGill, de nummer 16 van de wereld.