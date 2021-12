WK Zeilen: Emma Plasschaert zeilt zich naar plaats in top tien

Op het WK Zeilen werd vandaag de derde race afgelegd. Emma Plasschaert deed het zeer goed en dringt zo de top tien binnen.

Op het WK Zeilen in Mussanah, Oman, werd vandaag de derde race afgewerkt. Emma Plasschaert en Eline Verstraelen, die de Belgische kleuren verdedigen op het WK, hadden beide een goede dag. Na een moeizame start voor Plasschaert, de nummer twee van de wereld, kon ze in de derde race een derde plaats behalen. Door dat resultaat dringt ze de top tien van het algemene klassement binnen. Ze staat nu op plaats zeven met 44 punten, dat is er eentje meer dan nummer zes, de Litouwse Viktorija Andrulyte.

Ook de pas 18-jarige Eline Verstraelen zeilde vandaag een knappe race. Zij staat slechts op plek 73 op de wereldranglijst, maar doet het meer dan behoorlijk op dit WK. Vandaag eindigde ze net na Plasschaert op de vierde plek. In de eerste race indigde ze 44e en in de tweede race eindigde ze zelfs pas als 55e. De vierde plek van vandaag is dus echt een mooie prestatie. In het klassement schuift zij nu op naar de 34e plaats met 103 punten. De Duitse Julia Büsselberg ligt met 17 punten op kop. Het toernooi gaat nog door tot maandag 6 december.