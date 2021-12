Emma Plasschaert gaat naar de leiding op WK zeilen

Op de tweede dag van het WK zeilen in de ILCA 6 laser radial klasse heeft Emma Plasschaert de leiding genomen.

Plasschaert eindigde derde in de eerste regatta. De tweede regatta wist ze op haar naam te schrijven. Donderdag was het nochtans niet zo goed gelopen voor onze landgenote. Ze eindigde pas als vijftiende.

In de tussenstand heeft de Oostendse heeft één punt minder dan de Duitse Julia Büsselberg. De Poolse Agata Barwinska volgt op twee punten.

Plasschaert is de nummer twee van de wereld. In 2018 werd ze wereldkampioene en afgelopen zomer greep ze met een vierde plaats net naast de medailles op de Olympische Spelen in Tokio.

Vorig jaar werd Plasschaert negende op het WK. Dagelijks staan er twee races op het programma tot het einde van het WK. Er is geen medal race gepland. Het WK eindigt op 6 december.