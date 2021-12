Schitterend parcours afgelegd maar niet de verhoopte bekroning: Brecel moet in finale UK Championship hoofd buigen

Het schitterende parcours dat Luca Brecel aflegde in het UK Championship neemt niemand hem nog af. In de finale toonde Zhao Xintong zich wel te sterk met 10-5. De trofee gaat dus met de Chinees naar huis en niet met Luca Brecel.

Luca Brecel had met zijn glansprestaties enorm geïmponeerd in de vorige ronden. In de finale moest hij ook veerkracht tonen: tot twee keer toe werkte hij een voorsprong van Zhao Xintong wegwerken. Vervolgens sloeg laatstgenoemde wel een klooflje: 4-2.

STERKE START VAN ZHAO IN AVONDSESSIE

Brecel vond nog wel de aansluiting bij 4-3, maar nadien ging het snel door de sterke start van Xintong tijdens de avondsessie. De Chinees strafte ook elk foutje meteen af en liep zo uit naar 7-3. Brecel slaagde er wel nog in om nog een paar frames te winnen.

Meer dan dat was onze landgenoot niet gegund. Een break van 99 was voor Xintong voldoende om het af te maken met 10-5 en om beslag te leggen op de trofee voor de eindzege. Brecel was een knappe finalist, maar loopt door de nederlaag wel het laatste Masters-ticket mis.