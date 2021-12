🎥 Luca Brecel haalt het van oud-wereldkampioen in finale met century en no-look score

Dat Luca Brecel een geweldige speler is, wisten we uiteraard al, maar in de finale van de Scottish Open tegen John Higgins deed hij vaak de monden open vallen. Vooral zijn no look-score op het einde was geweldig om te zien.

John Higgins maakte het nog even spannend in de finale door terug te komen tot 8-5, maar in het frame dat volgde haalde Brecel een waanzinnig niveau, waardoor hij de Scottish Open kon binnenhalen met een 9-5 uitslag.

In het laatste frame van de dag haalde Brecel het namelijk met een century. Zijn allerlaatste score, de zwarte bal, was dan weer een heerlijke no-look pot. U kan de beelden hieronder bekijken via Twitter.