Goede prestatie van Mathias Vosté: landgenoot plaatst zich op twee disciplines voor Olympische Winterspelen

Mathias Vosté is er in geslaagd om zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen. Hij deed het zowel op de 1.000 meter als op de 1.500 meter. Een sterke prestatie dus van onze landgenoot.

Vorige week nam Vosté volgens Sporza deel aan de 1.000 meter in de B-groep in Salt Lake City. Hij zette een persoonlijk record neer, waardoor hij nu op de 28ste plaats staat in de wereldbeker. Genoeg dus voor een plaats op de Winterspelen.

Daarnaast zal Vosté ook op de Winterspelen te zien zijn op de 1.500 meter. Op deze afstand staat hij op de 20ste plaats in de wereldbeker.