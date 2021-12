Luca Brecel stijgt op wereldranking: landgenoot wordt nummer 15 van de wereld

Luca Brecel heeft een goede zaak gedaan op de wereldranglijst door de Scottish Open te winnen. Onze landgenoot komt nu namelijk op de 15de plaats terecht. Hij komt zo in de buurt van zijn beste quotering ooit, namelijk de 11de plaats.

Luca Brecel is dankzij zijn zege op de Scottish Open opgeschoven op de wereldranglijst. Onze landgenoot is de top 16 binnengekomen, want hij is nu de nummer 15 van de wereld. Zijn beste plaats ooit is echter de 11de plaats.

Ook John Higgins, die de finale verloor van Brecel, schuift op. Hij is nu de nummer 6 van de wereld op de wereldranglijst. De eerste plaats is nog steeds voor Mark Selby, terwijl Snookerlegende Ronnie O'Sullivan op de derde plaats is terug te vinden.