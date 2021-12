Luca Brecel blijft het uitstekend doen: vlotte kwalificatie voor de tweede ronde in het World Grand Prix-snookertoernooi

Luca Brecel is voorlopig niet te stoppen. Nadat onze jonge landgenoot enkele dagen geleden de Scottish Open op zijn naam kon zetten, heeft hij zich nu kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het World Grand Prix-snookertoernooi.

Wie kan er op dit moment winnen van Luca Brecel? Voorlopig is het moeilijk om daar een antwoord op te geven, want de Belg lijkt wel onverslaanbaar. Na zijn eindoverwinning in de Scottish Open heeft hij nu opnieuw een missie met het World Grand Prix-snookertoernooi.

Luca Brecel nam het in de eerste ronde op tegen de Noord-Ier Jordan Brown en onze landgenoot kwam nooit in de problemen. De Belgische speler won uiteindelijk vlot de wedstrijd met duidelijke 4-1 cijfers.