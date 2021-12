Gemengde gevoelens bij Louis Croenen: niet geplaatst voor finale op het WK, maar wel Belgisch record

Louis Croenen zal met gemengde gevoelens terugkijken op zijn halve finale op het WK in Abu Dhabi op de 200 meter vlinderslag. Onze landgenoot heeft namelijk het Belgisch record te pakken, maar het was niet voldoende voor een ticket naar de finale.

Pech voor Louis Croenen. De Belg maakte een goede indruk in de halve finales op het WK in Abu Dhabi, maar een plaats in de finale zat er niet in. Hij eindigde uiteindelijk met de dertiende beste tijd, terwijl enkel de beste acht doorgaan naar de finale.

Volgens Sporza heeft Croenen wel een nieuw Belgisch record te pakken op de 200 meter vlinderslag. Zo dook hij onder de 1'53" met 1'52"84. Daarmeer verbetert hij zijn eigen record van zes jaar geleden. Toen zwom hij een tijd bij elkaar van 1'53"05.