Ronnie O'Sullivan is het nog niet verleerd: hij heeft World Grand Prix op zijn naam gezet na spannende finale

Het was al even geleden dat Ronnie O'Sullivan nog eens een toernooi kon winnen (het WK in 2020), maar zondag heeft hij er verandering in gebracht. Na een spannende finale won hij de World Grand Prix.

Ronnie O'Sullivan is uiteraard een snookerlegende, maar de laatste tijd had hij het lastig om nog toernooien te winnen. Zondag heeft hij echter laten zien dat hij het nog steeds kan, want hij heeft de World Grand Prix gewonnen. In de finale stond O'Sullivan tegenover Neil Robertson en na een zeer spannende wedstrijd sloeg O'Sullivan op het juiste moment toe. Hij maakte een knappe comeback van 7-5 naar 7-9 en kon zo het toernooi op zijn naam zetten.