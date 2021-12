Fanny Lecluyse houdt het voor bekeken als zwemster en kiest voor een nieuwe stap in haar carrière

Fanny Lecluyse stopt als zwemster. Ze heeft het nieuws zelf bekendgemaakt op Instagram. Lecluyse kende nog een goed seizoen met onder meer een finale op het WK en de Olympische Spelen, maar ze is nu klaar voor een nieuwe stap in haar carrière.

Fanny Lecluyse zal niet langer te zien zijn als zwemster. Ze is nog maar 29 jaar oud, maar ze heeft besloten om aan de slag te gaan als leerkracht. Daarnaast zal onze landgenote ook een trainer worden in een zwemclub.

Toch wel opvallend, want Fanny Lecluyse kende één van haar betere jaren het voorbije seizoen. Zo behaalde ze onder meer de finale op het WK, maar ook de finale op de Olympische Spelen in Tokio. In het verleden werd ze onder meer ook Europees kampioene.