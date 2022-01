Fanny Lecluyse maakt de rekening van het Belgische zwemmen

Fanny Lecluyse zette eind 2021 een beetje onverwacht een punt achter haar carrière. Ze gaat nu aan de slag als coach in Kortrijk.

Het kwam toch een beetje onverwacht, het afscheid van Fanny Lecluyse. Het zwemwereldje verlaat ze echter niet meteen. Voor het beleid van het Belgische zwemmen mag er volgens Lecluyse duidelijk een en ander veranderen.

“We hebben een nationale coach, maar ik zou proberen ook een internationale topcoach voor België binnen te halen. Dat kan een meerwaarde zijn. Meestal is het probleem dat er geen budget voor is”, zegt Lecluyse aan HLN.

“Maar kijk naar onze hockeyploeg. Die heeft superveel progressie gemaakt, omdat ze internationale topcoaches in de staf aangesteld hebben. De federatie kan ook meer kijken naar hoe andere landen werken. Waarbij ik niet zeg dat onze nationale coaches het niet kunnen, maar het is niet slecht om te weten hoe ze het in de VS of in Groot-Brittannië doen.”

Voor het geld moest Lecluyse het alvast niet doen. “Neen. Gelukkig had ik mijn maandelijks loon van Adeps. En als ze mijn olympische premie niet te veel belasten, hou ik daar ook een klein beetje aan over. Maar dat is niet te vergelijken met wat ze in het wielrennen of het voetbal verdienen.”

“Het is niet fair, maar ik ga er ook niet over jammeren. Maar ik kan het me niet permitteren drie maanden niet te werken. Ik moet werken, anders komt dat niet goed.”