Voormalig Belgisch topzwemster Carla Galle is overleden op 73-jarige leeftijd

De Belgische sportwereld rouwt om een overledene: Carla Galle is niet meer. Galle was eind de jaren '60 één van de beste zwemsters in België. Na haar actieve carrière als zwemster woog Galle ook nog op het sportbeleid in ons land.

Galle was eind de jaren '60 en begin de jaren '70 dus erg succesvol in het zwembad. Ze zwom in deze periode ook talloze Belgische records: op de 100m, 200m en 800m vrije slag en op de 200m en 400m wisselslag kwam de beste tijd op haar naam. Dat waren ook de twee nummers waar ze op inzette doorheen haar carrière. In 1968 deed Galle ook mee aan de Olympische Spelen.

Na haar loopbaan als actieve sporter geraakte Galle betrokken bij de politiek, als partijsecretaris van de SP. Zo kwam ze ook in opspraak, want via haar partner Karel Van Miert geraakte ze betrokken bij het Agusta-schandaal. Galle werd in 2002 veroordeeld voor valsheid in geschriften, maar een jaar later werd ze in beroep vrijgesproken.

VOORZITTER BLOSO

De sport liet haar overigens nooit los: in 1991 werd ze voorzitter van Bloso, dat nu gekend is als Sport Vlaanderen. Galle was nu al een tijdje ziek en is op 73-jarige leeftijd overleden.